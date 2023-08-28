هزت طنطا.. طلب وحيد للمتهم بقتل زوجته وابنتيه أمام المحكمة

الإثنين، 28-08-2023
09:37 ص
كشف محامي أسرة المجني عليهم في واقعة مقتل صيدلانية وابنتيها، في دائرة قسم أول طنطا
، تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، زوج المجني عليها الأولى ووالد الطفلتين.
كانت محكمة جنايات طنطا
بمحافظة الغربية، قررت أمس الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه خنقًا لحين حضور محامي المتهم.
وأضاف محامي أسرة المجني عليهم أن المتهم حضر إلى مقر جلسة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ومثل أمام هيئة المحكمة في أول جلسات محاكمته بتهمة القتل العمد.
وأوضح أن المتهم، خلال الجلسة طلب حضور محامي بالاسم، واستجابت المحكمة لطلبه، لذا قررت تأجيل القضية لحين حضور المحامي المطلوب.
ولفت محامي الأسرة إلى أن النيابة العامة، أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد إلقاء القبض عليه، واعترافه بارتكاب الواقعة، وادعاء مروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.
وأوضح المحامي أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته الصيدلانية وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر التصرف ذاته مع ابنتيه.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بقتل زوجته وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة القتل العمد بعدما العثور على الجثث.