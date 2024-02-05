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ضبط رجل أعمال شهير وشقيقه بحوزتهم نصف مليون دولار

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ارشيفية
الإثنين، 05-02-2024 01:35 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما نصف مليون دولار وشيكل إسرائيلي، بعد معلومات تفيد بإتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وحسب موقع "القاهرة 24"، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة قيام كل من "و.م." صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة، بالاتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.
هذا وجرى ضبط رجل الأعمال وشقيقه وبحوزتهما 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي وضبطا في القاهرة.
وعرضت أجهزة الأمن المضبوطين على جهات التحقيق، وتم عرضهما على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما.
وتوجه وزارة الداخلية المصرية ضربات أمنية مؤثرة خلال الفترة الأخيرة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عن طريق إخفائها من التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد حيث كثفت مباحث الأموال العامة، جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

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