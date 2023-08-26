الأحد 27 أغسطس 2023
توقيت مصر 08:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو لسيدة مصرية "تريند" في السعودية.. وأمير يعلق

أثارت الجدل.. راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة (فيديو)

الصباحية تحولت لمأتم.. ماذا حدث لـ رامي ومنار بعد ساعات من "ليلة الدخلة"؟

فيديو أثار الغضب.. معلمة هندية تجبر طلاب هندوس على صفع طالب مسلم وإذلاله

بعد إلغاء متابعتها.. شريف منير يفاجئ الجميع بتعليقه على ما فعلته ابنته

أول ظهور لنجم الأهلي بعد عملية زراعة الشعر

ضبط دواجن و 50 ألف علبة سجائر مجهولين المصدر في القاهرة والمنيا

مصطفى كامل يحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب الإساءة للمرأة

الصحة العالمية تحذر... رصد سلالة كورونا شديدة التحور في 6 دول

محمد صلاح متمسك بالانضمام لـ اتحاد جدة

ضبط دواجن و 50 ألف علبة سجائر مجهولين المصدر في القاهرة والمنيا

SB0riA6z
صورة
السبت، 26-08-2023 05:19 م نسمه عبد الوهاب
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها 'مجهولة المصدر'، وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى المنيا
 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم محافظة المنيا، حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر 'جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر'.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية لتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا نظير تحصله على مبلغ مالى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة  التحقيق

إقرأ ايضا

Blog-Saudi-Labor-Market-Oped

فيديو لسيدة مصرية "تريند" في السعودية.. وأمير يعلق

download

أثارت الجدل.. راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة (فيديو)

8cba89c4ae362e571d885451180b6f0e

الصباحية تحولت لمأتم.. ماذا حدث لـ رامي ومنار بعد ساعات من "ليلة الدخلة"؟