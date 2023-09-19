ضبط أرجل حيوانات فاسدة داخل ثلاجة لحوم في الوراق..تفاصيل

الثلاثاء، 19-09-2023
05:46 م
نسمه عبد الوهاب
كشفت محافظة الجيزة عن نتائج حملة إدارة الاشغالات بالتنسيق مع إدارات التموين و الطب البيطري و البيئة و رخص المحلات.
وذكرت المحافظة إنه تم شن حملة اشغالات مكبرة على الأسواق و محلات الجزارة في الوراق
وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و بتوجيهات اللواء أ.ح أحمد محمد السكري رئيس حي الوراق
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وخلال حملة الإشغالات المكبرة والتي تمت على محلات الجزارة بشارع عبد التواب سلامة من شارع كورنيش النيل بوراق الحضر تم ضبط ثلاجة للحوم والغير صالحة للاستهلاك الآدمي و يوجد بها كمية كبيرة من أرجل الذبائح الفاسدة.
وأعلنت محافظة الجيزة عن مصادرة اللحوم الفاسدة و أرجل الذبائح بمعرفة إدارة الطب البيطري كما تم غلق و تشميع المكان من قبل شرطة المرافق وتحرير محضر بالواقعة.