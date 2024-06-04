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صور مناطق حساسة من جسدها.. القبض على مخرج شهير ابتز مهندسة ديكور

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الثلاثاء، 04-06-2024 10:02 ص

 

قررت جهات التحقيق ضبط وإحضار مخرج سينمائي شهير، بعد اتهامه بابتزاز وتهديد مهندسة ديكور بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي بلوكيشن التصوير.

وتفصيلاً، تقدمت فتاة تعمل مهندسة ديكور ببلاغ للنائب العام ضد مخرج سينمائي شهير، تتهمه بابتزازها وتهديدها بصور التقطها من أجزاء في جسدها خلسة.

وقالت الفتاة، إنه خلال وجودها في لوكيشن تصوير لأحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بأحد طاقم العمل يخبرها بأن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهته أنكر ذلك، وحدثت مشادة بينهما.

وتابعت أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على الواتساب بصورة خادشة لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها إذا لم تنهي الموضوع، سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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