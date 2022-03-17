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صور مروعة.. كلبان ينهشان وجه فتاة حسناء وهذا ما حدث لها

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Teads
الخميس، 17-03-2022 10:19 ص
نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صور مروعة لطالبة أمريكية، تعرضت لتشوه كامل في وجهها، بعد أن نهشها كلبان من فصيلة "بيتبول" بـ 800 عضة في حفل عيد ميلاد.
وأوضحت الفتاة جاكلين دوراند وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا، أنه تم نهشها في حفل عيد ميلاد أحد أصدقاءها بمجرد دخولها المنزل، حيث أنها فوجئت بانقضاضهما عليها، وتمزيق جلد وجهها، قائلة عن شعور تلك اللحظة: "توقعت أنني سأموت لا محالة".

ولفتت إلى أنها لعبت كثيرًا مع تلك الكلاب في كل مرة كانت تزور فيها المنزل.

وأكدت الفتاة، أنها طلبت المساعدة وأطلقت إنذارًا للأمن، ولكنهم لم يتمكنوا من دخول المنزل لمدة 37 دقيقة، لأنهم لم يشعروا بالأمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة كادت أن تفقد حياتها بعد أن عضها الكلبان، وفقدت 30% من الدم في جسدها، بالإضافة إلى أنهما مزقا أذنيها وأنفها وشفتيها ومعظم وجهها

واحتاجت الفتاة 7 ساعات من الجراحة لكي يتم إنقاذ حياتها، ودخلت في غيبوبة، ولكن بعد مضي سبعة أسابيع في المستشفى عادت إلى المنزل، وأعربت عن استعدادها لمواجهة العالم بشكلها الجديد.

ووصفت الفتاة الحادثة، "اعتقدت أني سأموت بعد أن شعرت أن الجلد يتدلى من وجهي، بعد مهاجمة الكلبين التي يمتلكهما الدكتور جاستن وآشلي بيشوب".

وقالت الفتاة إنها كانت تخشى من أن تؤدي إصابتها من إنهاء علاقتها مع صديقها ناثان، 24 عامًا، لكنه تعهد لها أن يبقى إلى جانبها، خاصة أنها دعمته في التعافي في رحلته من مرض السرطان الذي كان يعاني منه.

ووصفت شعورها بعد مشاهدة الكلاب مرة أخرى منذ الحادث: ما زلت أحمل لهم نفس الحب.











 

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