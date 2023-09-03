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صور صادمة.. نجمة "ذا فويس كيدز" في حفل زفافها

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الطفلة
الأحد، 03-09-2023 12:32 م


احتفلت نور قمر نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" بحفل زفافها على خطيبها اللبناني، الذي أعلنت عنه منذ فترة.

وشاركت نور قمر جمهورها صوراً ولقطات من حفل الزفاف الذي أقيم بدولة بتونس.

وخلال الحفل ظهرت "نور قمر" بإطلالة بالزي التونسي التقليدي.

وأصرت خلال عرضها الصور على عدم إظهار زوجها بالصور والفيديوهات المنشورة.

وصُدِم الجمهور بسبب تغير شكل نور قمر ورؤيتها بملامح جديدة حيث ظهرت كشابة بالغة.

وعرف الجمهور نور قمر في ظهورها خلال الموسم الأول من برنامج "ذا فويس كيدز"، ولفتت الأنظار إليها حينها بملامحها البريئة وصوتها القوي بالنسبة لعمرها.

وعرف الجمهور "نور قمر" منذ لحظة ظهورها الأول ببرنامج "ذا فويس كيدز"، لتميزها بأداء قوي لأغنية "برضاك يا خالقي"، التي تعود إلى كوكب الشرق أم كلثوم، حيث قدمتها "نور" في تجارب الأداء وبهرت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.






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