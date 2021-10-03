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صوّر سيدة دون علمها.. أول تعليق من السبكي علي قرار حبسه

المنتج احمد السبكي
المنتج احمد السبكي
Native
الأحد، 03-10-2021 10:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المنتج أحمد السبكي أنه لا يعرف شيئا عن الدعوي القضائية التي أقيمت ضده، أو الحكم الذي صدر ضده، بحبسه 6 أشهر.
و قال السبكي في تصريحات صحفية، أنه لا يتذكر مشاهد الفيلم الذي تم تصويره من 12 عام، مضيفا:" اللي عمل المشهد الفنان محمود الجندي و مات ".
و أكد السبكي أنه سيتواصل مع المحامي الخاص به، ليعرف حيثيات القضية وكيفية التعامل معه.
جدير بالذكر أن سيدة رفعت دعوي قضائية ضد المنتج أحمد السبكي بسبب ظهورها في عدة لقطات بالفيلم دون إذن منها، مما شوه سمعتها علي حسب قول السيدة.
 

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