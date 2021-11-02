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صورة ضحية «مذبحة الإسماعيلية» الذي قُطعت رأسه

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الثلاثاء، 02-11-2021 09:53 ص

تداول روادر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لضحية الجريمة البشعة التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، حيث قام شخص بقطع رأسه والسير بها في الشارع.
من جانبها قالت جيهان مصطفى زوجة المجني عليه، أنه ذهب لشراء عيش، وعلمت بالحادث عن طريق أحد الجيران، وذهبت فوراً لمكان الحادث فوجدته ملقى على الأرض وجسده مفصول عن رأسه.
وأضافت أن زوجها هادئ جداً ويتمتع بسمعه طيبة بين الجميع، ولديه 7 أبناء، مطالبة بالقصاص لزوجها وإعدام الجاني، الذي لا تربطه أي علاقة بزوجها، وأول مرة يراه.
وكشفت التحريات والبحث الجنائي عن أن سبب جريمة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حيث قام شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده هو الأخذ بالثار من المجنى عليه.
تداول روادر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لضحية الجريمة البشعة التي وقعت في محافظة الإسماعيلية، حيث قام شخص بقطع رأسه والسير بها في الشارع.
من جانبها قالت جيهان مصطفى زوجة المجني عليه، أنه ذهب لشراء عيش، وعلمت بالحادث عن طريق أحد الجيران، وذهبت فوراً لمكان الحادث فوجدته ملقى على الأرض وجسده مفصول عن رأسه.
وأضافت أن زوجها هادئ جداً ويتمتع بسمعه طيبة بين الجميع، ولديه 7 أبناء، مطالبة بالقصاص لزوجها وإعدام الجاني، الذي لا تربطه أي علاقة بزوجها، وأول مرة يراه.
وكشفت التحريات والبحث الجنائي عن أن سبب جريمة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حيث قام شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده هو الأخذ بالثار من المجنى عليه.

 

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