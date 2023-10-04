الأربعاء 04 أكتوبر 2023
توقيت مصر 22:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب "طباخ الريس".. خالد زكي يكشف سرًا عن عادل إمام وحسني مبارك

صلاح عبدالله يكشف لأول مرة سبب غضب عادل إمام منه

نساء 4 أبراج يقبلن الزواج الثاني.. تعرف عليهم

أذهل الجميع.. قصة الفيديو المرعب لأخطبوط يقتحم جراج سيارات في قطر

ذهبت لشقة عشيقها لممارسة الرذيلة فماتا الاثنين في غرفة واحدة

شاهد.. لحظة سقوط رافعة سيارات على عامل في السعودية ووفاته في الحال

انقطاع الكهرباء عن برنامج شريف عامر على الهواء

طليقة وائل كفوري: " إذا حكيت راح تكون نهايتك"

فيديو مبكي لعروس العراق تشيع والدها بعد وفاته متأثرًا بإصابته في حريق حفل الزفاف

ظهور جرئ للفنانة حلا الترك في االقاهرة (فيديو)

صلاح عبدالله يكشف لأول مرة سبب غضب عادل إمام منه

IMG-20231004-WA0032
صلاح عبدالله
الأربعاء، 04-10-2023 02:30 م


أطل الفنان الكبير صلاح عبدالله في لقاء إعلامي جديد تحدث خلاله عن الكثير من الأسرار والخبابا، بما في ذلك علاقته بعدد من النجوم.
وكشف عبدالله، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، أن موقفا جمعه بالـ"الزعيم" عادل إمام بسبب مسلسل "الدالي"، بطولة الراحل نور الشريف، وهو العمل الذي شارك فيه صلاح وكان من المحطات المهمة في مسيرته الفنية.
وقال صلاح عبدالله : "مسلسل الدالي كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي، وعادل إمام كلمني وسألني قلت معرفش".
وتابع: "وطبعا بهدلني في التليفون، وقال: (أنا عادل إمام الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف)، لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".
واعتبر صلاح عبدالله الجزء الأول من مسلسل "الدالي" من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، كونه شارك الفنان المخضرم الراحل نور الشريف البطولة لأول مرة، بعد أن جمعه به عدد من الأدوار الصغيرة.
وتطرق عبدالله للحديث عن الفنان نور الشريف، قائلا: "بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في 31 أشغال، وكتيبة الإعدام، وقلب الليل، ووقتها شوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة، وبعدها دخلنا مسلسل الدالي، وأيضا فيلم دم الغزال".
وأكمل: "في دم الغزال نور الشريف كان عايز يعمل دوري (دور عبدالستار)، لكن المؤلف وحيد حامد صمم أنا أعمله، ونور الشريف قال له إنت صح".
أيضا كشف الفنان صلاح عبدالله، خلال اللقاء، أنه عارض فكرة دخول ابنته الإعلامية دنيا مجال التمثيل بسبب صعوبة المهنة وليس اعتراضًا عليها، مشيرًا إلى أنه أشفق عليها من هذا التعب.
وقال الفنان الكبير: "المهنة صعبة جدًا، بشوف زميلاتي بيتعبوا جدًا، كأب أشفقت على بناتي من هذا التعب وليس اعتراضًا على مهنة التمثيل، وحاولت أقاوم حبها للتمثيل بسبب صعوبة مهنتنا، إحنا الشغل عندنا أحيانًا 14 و20 ساعة، وشغل بالليل وسفر".

إقرأ ايضا

IMG-20231004-WA0035

بسبب "طباخ الريس".. خالد زكي يكشف سرًا عن عادل إمام وحسني مبارك

IMG-20231004-WA0027

نساء 4 أبراج يقبلن الزواج الثاني.. تعرف عليهم

IMG-20231004-WA0029

ذهبت لشقة عشيقها لممارسة الرذيلة فماتا الاثنين في غرفة واحدة

أخبار متعلقة

IMG-20231004-WA0035

بسبب "طباخ الريس".. خالد زكي يكشف سرًا عن عادل إمام وحسني مبارك

560

شيرين تكشف عن أمر صادم حول الحالة الصحية لـ صلاح السعدني (فيديو)