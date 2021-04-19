صلاح احتياطي.. ليفربول يتقدم على ليدز بهدف لـ «ماني»

الإثنين، 19-04-2021
10:00 م
محمد فضل
تقدم فريق ليفربول على نظيره ليدز
يونايتد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
السنغالي ماني سجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 31، بعدما تلقى أرنولد كرة من ميلنر، مررها لـ ساديو الذي لم يتوان في وضع الكرة في الشباك الخالية، معلنًا عن هدف فريقه الأول.
ليفربول كان متسيدًا لأحداث النصف الأول من المباراة، وكانت أخطر الفرص عن طريق تياجو ألكانتارا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، لكن حارس مرمى ليدز
تصدى لها ببراعة.
وتواجد محمد صلاح خارج التشكيل الأساسي، حيث يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - أوزان كاباك - أندرو روبرتسون
خط الوسط:جيمس ميلنر - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا
خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو.