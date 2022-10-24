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«مش عامل نظافة».. ناقدة فنية تفجر مفاجأة عن صاحب واقعة «كشري التحرير»

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عامل النظافة
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 08:58 ص
أثارت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، الجدل بشأن عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير، التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكتبت خيرالله فى تغريدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "علي فكره هو مش عامل نظافة" وانهالت عليها التعليقات لمعرفة ما المقصود من كلامها، لكنها لم ترد على أحدها.
وأثار مقطع فيديو طرد عامل النظافة من مطعم كشري التحرير في الدقي، موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالب مستخدموه بغلق المطعم، ومنهم من طالب بمقاطعته.

فيما اتخذت إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، إجراءات فورية لحل سوء التفاهم الذي حدث بين عامل النظافة، وأحد عمال مطعم كشري التحرير، حيث أوضحت إدارة المطعم أن الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وتم التحقيق فيما حدث.

بين التحقيق الذي أجرته إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تُظهر حصوله على الطعام، إلا أن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسئول، وأبلغته بعدم الحضور إلى العمل.


 

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