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أول رد من «كشري التحرير» على واقعة عامل النظافة

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أول رد من «كشري التحرير» على واقعة عامل النظافة

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عامل النظافة
Native
Teads
الأحد، 23-10-2022 11:29 ص

كشف مصدر مسئول داخل مجموعة مطاعم كشري التحرير، عن رد الإدارة حول واقعة طرد عامل نظافة من قبل أحد الموظفين.

وقال المصدر، - حسب مصراوي- أن: الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وبعد التحقيق، تبين أن ما حدث سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تظهر حصوله على الطعام، لكن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسئول.

وأضاف المصدر: بلغنا الموظف يقعد في البيت، ولا نعلم ما يحدث، هل هي أخطاء فردية أم هناك من يتربص بنا.

كان انتشر مقطع فيديو مساء أمس الجمعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.
 

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