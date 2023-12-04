الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
توقيت مصر 07:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد هبوط حاد.. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم بالسوق الموازية

تهز القلوب.. يقتل أمه ويمثل بجسدها لسبب صادم

قبل الوصول لـDNA.. سعاد صالح تكشف طريقة إثبات النسب بدون إجراء التحليل

هل حُذفت مشاهد بيومي فؤاد ومحمد سلام من "الكبير أوي8"؟

مفاجأة.. محمد صلاح لم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة لهذا السبب

لميس الحديدي: زيادة كبيرة في أسعار الأرز الفترة القادمة

"اختبأ في سوهاج بمنزل خالته".. القبض على كروان مشاكل

عرض "صادم" من السعودية لـ دي بروين

أول رد من حماس على تهديد الاحتلال باغتيال قادتها في قطر وتركيا

خيري رمضان يكشف حقيقة مرض شيخ الأزهر

صدمه من الخلف.. الأمن يكشف هوية الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

IMG-20231204-WA0011
الفنان الراحل وابنته ريهام
الإثنين، 04-12-2023 10:29 ص


كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في 6 أكتوبر.
وتلقى ضباط قسم أول أكتوبر، بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل من عبدالغفور محمد عبدالجواد، وشهرته "أشرف عبدالغفور"، 83 سنة، (متوفى)، وزوجته 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.
وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الواحات، اصطدمت بهما من الخلف سياره قيادة شاب يدعى "مهند. أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.
تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.
كما أثبتت المعاينة أنه في أثناء سير سيارة تقل الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته امتداد الطريق الدائري، اصطدمت به سيارة من الخلف ليفقد تحكمه في عجلة القيادة.
الفنان الراحل أشرف عبد الغفور اصطدم بالرصيف ما تسبب في تضرر السيارة لينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

إقرأ ايضا

IMG-20231204-WA0005

تهز القلوب.. يقتل أمه ويمثل بجسدها لسبب صادم

IMG-20231204-WA0004

قبل الوصول لـDNA.. سعاد صالح تكشف طريقة إثبات النسب بدون إجراء التحليل

IMG-20231204-WA0013

هل حُذفت مشاهد بيومي فؤاد ومحمد سلام من "الكبير أوي8"؟

أخبار متعلقة

IMG-20231204-WA0012

أول صورة لسيارة أشرف عبدالغفور التي مات داخلها إثر حادث مؤلم