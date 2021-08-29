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صدمة.. وفاة لاعبة الجودو رنا وائل خلال التدريب

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الأحد، 29-08-2021 12:02 م

أعلن نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة، عن وفاة رنا وائل لاعبة جودو البالغة من العمر 13 عاما وذلك خلال تدريب فريقها بالنادي .
ونشر مجلس إدارة النادي نعي للاعبة رنا وائل علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور".
وأكد البيان أن "الجنازة سيتم تشيعها اليوم الأحد بعد الظهر من جامع العيسوي بالمنصورة، وأعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس 2021".
وقال بعض حاضرين واقعة وفاة رنا أحمد لاعبة الجودو أن "اللاعبة كانت في التمرين وجالسة ووالدتها ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تقوم لتلعب مباراة وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين وحضر الإسعاف لأخذ البنت الى أحد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة".
وأوضح شهود العيان أن "أطباء المستشفى حاولوا إسعاف اللاعبة لكن محاولاتهم بائت بالفشل مؤكدين أن سبب الوفاة هو توقف عضلة قلبها".
على الجانب الآخر ذكرت مصادر من أمن الدقهلية التي تابعت الحادثة أن الفتاة سقطت أثناء وجودها بتمرين رياضة الجودو بالنادي، ونتيجة ابتلاعها للسانها، ولم يتمكن أحد من إنقاذها مما أدى لوفاةها على الفور.

 

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