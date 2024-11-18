توفي الشاب الأردني أيمن العلي المعروف بلقب " ملك جمال الأردن"، بعد صراع مع مرض السرطان، وسط صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق وسائل إعلام أردنية فإنه تمت الصلاة عليه بعد صلاة ظهر أمس ودفنه في مقبرة سحاب، وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 10.

وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان قبل عام، وهو ما دفع متابعيه إلى التفاعل مع منشوره وتوجيه دعواتهم له بالشفاء العاجل.

وعلى إثر تداول صورة له بعد إصابته بالمرض الخبيث، تفاعل مغردون مع صورته مبدين صدمتهم وحزنهم عليه عقب تدهور حالته بعد أن كان "ملك جمال"، فيما ذهب البعض إلى الحسد وقال "إن العين حق".

ونعت والدة الشاب أيمن العلي، المعروف بـ"ملك جمال الأردن"، وفاته بكلمات مؤثرة بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتبت والدة الشاب عبر حسابها على "فيسبوك": "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض، الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

كان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستجرام عام 2023، مؤكدا حينها أنه لن يستسلم.

وقال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض".

يذكر أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.