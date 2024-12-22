تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات التهام حريق هائل لمطعم "تفويلة" الشهير، بشارع فيصل فجر اليوم الأحد حيث يجمع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المطعم للكشف عن أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريق هائل بمطعم شهير فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي بعد ساعات من مكافحة النيران التي التهمت كافة محتويات المطعم وحولته لهيكل فارغ وسببت خسائر بالملايين، كما امتد الحريق إلى عدد من الشقق السكنية تحت الإنشاء أعلى المطعم.

ويفحص فريق المعمل الجنائي مسرح الحريق عقب انتهاء سيارات الاطفاء من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجار عمل التحريات لكشف أسبابه.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٧ سيارات اطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية صباح اليوم الأحد بمطعم شهير فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي ونشبت النيران بعدة شقق سكنية تحت الإنشاء تقع أعلى المطعم.