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صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنان أحمد عصام بشكل مفاجئ

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احمد عصام
الأحد، 24-09-2023 12:37 ص


أعلنت الاستايلست ريم العدل عن وفاة الفنان الشاب أحمد عصام أحد أبطال مسرحية تشارلي تشابلن بشكل مفاجىء، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتبت ريم العدل عبر حسابها على فيس بوك ؛"أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب امك

ربنا يرحمك يغفرلك و يثبتك عند السؤال و يجعلك من اهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي ربنا يرحمك و يصبرني علي فراقك يا حبيبي"٠

وكانت آخر أعمال ريم العدل مشاركتها في مسلسل السفاح والذي حقق نجاحا كبيرا.

حرصت الاستايلست ريم العدل، على الدفاع عن مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وكتبت ريم العدل، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك": “أنا أكاد أجزم أن ٨٠٪؜ من الناس اللي بتقول ان المسلسل ضد قيم وأخلاق المجتمع.. ماعندهمش شاهد و سارقين وصلة.. احتراما طبعا للأخلاق دي”.

 

بينما قام الفنان كريم فهمي، بإعادة نشر المنشور من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” أيضاً.


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