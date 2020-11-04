الأربعاء 04 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

تغريدة مثيرة من إمارتي بارز بشأن فوز "بايدن"

وباء في مهرجان الجونة.. فنانات يعلن إصابتهن بـ«كورونا»

إطلاق تحذيرات شديدة في السعودية

ADS
 

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

661395_0
صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"
 
الأربعاء، 04-11-2020 09:39 م الطيب حسين
سادت حالة من الصدمة والحزن بين أوساط عدد من مذيعي قناة الجزيرة الإخبارية عقب وفاة أحد إعلامييها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي الإعلامي في قناة الجزيرة عبدالله الطاهر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في تركيا.

وكتب الإعلامي هيثم أبو صالح عبر تويتر: "بحزن بالغ تلقينا خبر وفاة زميلنا #عبدالله_الطاهر متأثراً بإصابته بفيروس #كورونا أثناء تواجده في #تركيا .. أبو فارس هو أحد جنود قناة #الجزيرة ممن يعملون وراء الكاميرا. تولى عدة مسؤوليات،آخرها منتجاً في قسم المقابلات لتأمين ضيوف القناة لاستضافتهم على الهواء.الله يرحمه ويصبر عائلته".


 

إقرأ ايضا

102018231315531036262040

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

_115140253_f4dc3b78-d918-46d8-803b-e1e8d7359631

مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

download

في العناية المركزة.. كويتي يغتصب خادمته بطريقة وحشية

أخبار متعلقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"مكافحة كورونا": لو ترامب اتعالج في مصر لتعافى بشكل أسرع

كورونا

الاتحاد العالمى للصحة النفسية يكشف: علاج كورونا يصيب بالاكتئاب

لقاح

لجنة «كورونا» تكشف موعد انتهاء التجارب السريرية

لقاح كورونا

"مكافحة كورونا" : احتمالية ظهور الموجة الثانية تزداد

تجربة عقار الإيدز في علاج فيروس كورونا

الموجة الثانية.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر