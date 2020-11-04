الأربعاء، 04-11-2020
09:39 م
الطيب حسين
سادت حالة من الصدمة والحزن بين أوساط عدد من مذيعي قناة الجزيرة
الإخبارية عقب وفاة أحد إعلامييها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
.
وتوفي الإعلامي في قناة الجزيرة عبدالله الطاهر
متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
أثناء تواجده في تركيا.
وكتب الإعلامي هيثم أبو صالح عبر تويتر: "بحزن بالغ تلقينا خبر وفاة زميلنا #عبدالله_الطاهر متأثراً بإصابته بفيروس #كورونا
أثناء تواجده في #تركيا .. أبو فارس هو أحد جنود قناة #الجزيرة
ممن يعملون وراء الكاميرا. تولى عدة مسؤوليات،آخرها منتجاً في قسم المقابلات لتأمين ضيوف القناة لاستضافتهم على الهواء.الله يرحمه ويصبر عائلته".