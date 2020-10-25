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صادم.. يغتصب 160 فتاة بينهن ابنته

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صادم.. يغتصب 160 فتاة بينهن ابنته
 
الأحد، 25-10-2020 07:01 م

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن ضبط رجل إيطالي في فرنسا يشتبه في اغتصابه 160 طفلة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية الرجل المتهم بارتكاب هذه الاعتداءات ،على فتيات صغيرات بين 2000 و2014.

وقالت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 52 عاما، متهم أيضا بالاعتداء على ابنته، وألقى القبض عليه بالقرب من الحدود الألمانية من قبل الشرطة الفرنسية، وقد فتحت السلطات الألمانية 122 تحقيقا ضده حتى الآن.

وكانت السلطات الألمانية خاطبت نظيرتها الفرنسية بشأن الرجل الإيطالي لأول مرة في 7 أكتوبر، قائلة إنها تعتقد أنه عبر الحدود، في محاولة للاستقرار في منطقة الألزاس شرقي فرنسا.

وأوضحت التقارير أنه جرى اعتقاله في 16 أكتوبر، وهو حاليا محتجز في مدينة كولمار، ريثما تنتهي إجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

 

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