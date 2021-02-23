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حماة العريس تعتدي عليه وتفضحه أمام المعازيم بعدما اكتشفت ما فعله بابنتها

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الثلاثاء، 23-02-2021 01:26 م المصريون

تعرض عريس لموقف محرج للغاية في حفل زفافه، بعد أن لقنته حماةه علقة ساخنة وفضحته أمام المعازيم.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة " ذا صن" البريطانية، فقد اقتحمت حماة العريس الأولى حفل الزفاف وهي مشتعلة غضبًا، لتكشف أن العريس كان متزوجًا بالفعل من ابنتها.
وتُظهر اللقطات الأم الغاضبة وهي تقتحم الحفل وتضرب صهرها على رأسه بينما يتزوج من حبيبته الثانية أمام العائلة والأصدقاء في مقاطعة "تشاي نات" في تايلاند، بحسب ما نشرت صحيفة"ذا صن" البريطانية.
بينما بقيت العروس الشابة، التي قيل إنها كانت تعرف أن الرجل متزوج بالفعل، في مكانها بجانب العريس الحائر بينما واصل الرهبان المرتبكون ترديد البركات للاحتفال الديني.
وزعمت الزوجة الأولى "نيبابان بوشبن" 33 عامًا ، أن زوجها الشرطي ، الرقيب "سارونيو موكايو" 34 عامًا ، كان يواعد سيدة أصغر سنًا منذ أكثر من عام.
وقالت الزوجة المنكوبة إنها أبقت العلاقة سرا لحماية ابنتيها - اللتين تبلغان من العمر 15 و 5 سنوات - حتى سرب الأصدقاء القلقون لها معلومات عن حفل زفافه الفخم.
وأوضح رجال الشرطة، أن الزوج الذي يقترن بتعدد الزوجات يواجه الآن 30 يومًا في السجن بتهمة الاحتفاظ بعشيقته أثناء توليه منصبًا عامًا، وهو قانون تايلاندي غامض يحظر على أي مسؤول ذلك الأمر.
وقال نيبابان: "لم أكن أعتقد في البداية أن زوجي سيتزوج من عشيقته، ولكني ذهبت إلى منزلها مع والدتي لأجد مراسم الزفاف بالفعل، شعرت بالحزن والصدمة في هذه الأثناء اتجهت أمي إليهم لتضرب زوجي وتلقنه درسا".

وأضافت:"قبل الزفاف ، كان لا يزال معي في المنزل وأخبرني أنه سيخرج للعمل في النوبة الليلية في محطته، وحطمت الزوجة الغاضبة الحدث الكبير، وواجهت والدتها الزوج في منتصف الحفل".



 

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