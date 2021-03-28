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صادم.. سيدة أعمال شهيرة: «جونسون» خان زوجته معي 4 سنوات

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الأحد، 28-03-2021 07:28 م

كشفت سيدة أعمال بريطانية، الأحد، مفاجأة بشأن رئيس الورزاء بوريس جونسون بقولها إنها كانت على علاقة معه استمرت 4 سنوات رغم أنه كان متزوجا.
وقالت “جينيفر أركوري” أنها أقامت علاقة “حميمة” مع جونسون، واعترفت بأنها وقعت في حبه، وأنها كانت تطلق عليه لقب “الاسكندر العظيم”.
وأشارت أركوري الباالغة من العمر 35 عامًا إلى أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 56 عامًا “لم يستطع رفع يديه” عنها وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في بداية علاقةهما والتي ادّعت أنها استمرت بين عامي 2012 و 2016.
وقالت أركوري إنهما بدأ في التواعد بينما كان جونسون يقضي فترة ولايته الثانية في منصب عمدة لندن، عندما كان متزوجًا من زوجته السابقة والمحامية مارينا ويلر، التي أنجبت منه ولدين وابنتين.
وذكرت أنها شاركت جونسون في “جاذبية جسدية وفكرية” متبادلة، وأيضا في حب الكاتب المسرحي وليام شكسبي، لافتة إلى آنها أطلقت عليه اسم “الإسكندر الأكبر”.
وكشفت اركوري أيضا أن جونسون كان يطلب منها بالهاتف صورًا لجسدها وكانت ترد عليه بارسال لقطات احترافية عارية من الأعلى.
وقالت أركوري لصحيفة صنداي ميرور البريطلانية: “كنا في علاقة حميمة لمدة أربع سنوات… أحببته لأسباب وجيهة…. لكن الرجل الذي اعتقدت أنني أعرفه لم يعد موجودًا “.
وادعت أنهما مارسا الجنس لأول مرة في شقتها في شارع “شورديتش هاي ستريت”، شرق لندن، قبل ساعات فقط من افتتاح دورة الألعاب “البارالمبية” في لندن 2012.
وقالت إنه في نهاية سهرتهما معا أراد تقبيلها في الشارع قائلا: “هذه مدينتي ، لا يهمني” مضيفة أنه “كان يريد بشدة أن يأخذني إلى المنزل في ذلك المساء لكني رفضت… وقد شعر بالإحباط الشديد ثم ركب دراجته غاضبا وغادر.”
ولفتت إلى أن العلاقة انتهت عام 2016، وأنها بعد ذلك ذهبت لمقابلة زوجها الحالي ماثيو هيكي الذي أقامت علاقة معه، وحملت منه قبل أن تتزوجه.




 

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