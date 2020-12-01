صادمة.. أول صور لـ سلمى الشيمي من داخل النيابة

الثلاثاء، 01-12-2020
08:06 م
محمد فضل
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور
لعارضة
الأزياء سلمى الشيمي
، صاحبة ضجة جلسة تصوير هرم
سقارة، داخل النيابة
أثناء التحقيق معها، بعد إلقاء القبض
عليها.
وظهرت آثار الصدمة على سلمى الشيمي
، داخل نيابة الجيزة الكلية؛
إذ بدت شاردة ويبدو عليها آثار البكاء ومرتدية عباءة سوداء، بعد القبض عليها بتهمة
التصوير داخل منطقة أثرية بدون تصريح.
ونقلت وسائل
إعلام أن سلمى الشيمي
وصلت في حراسة أمنية ترتدي “إسدال أسود” وفي قيد حديدي مع مصور
السيشن، كما رفضت حضور محامي معها في النيابة
التي قررت انتداب محام لها.
جدير بالذكر أن نيابة حوادث جنوب الجيزة، بدأت اليوم التحقيق
مع سلمى الشيمي
صاحبة “فوتوسيشن سقارة”، ومصورها، بتهمة التصوير بمنطقة أثرية بدون
تصريح من وزارة الآثار.