الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل/ السفارة الامريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

نهاية صادمة لرجل أثناء ممارسة الرذيلة مع 5 سيدات بحلوان

صور.. العثور على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي جثة عارية

المغرب يعلن الحرب والجيش يضرب بالمدفعية الثقيلة

شاهد.. كيف دخلت سلمى الشيمي منطقة الأهرامات متنكرة بالعباءة

سابقة تاريخية.. السعودية تتخذ قرارًا رسميًا لصالح إسرائيل

لأول مرة في تاريخ تركيا.. إغلاق تام بسبب ارتفاع وفيات كورونا

التنمية المحلية تحذر : فرق مرور لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة

الصحة : تراجع نسب شفاء مرضي كورونا

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

شاهد.. كيف دخلت سلمى الشيمي منطقة الأهرامات متنكرة بالعباءة

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
 
الثلاثاء، 01-12-2020 10:38 ص المصريون

تمكنت قوات الأمن مساء أمس، من ضبط عارضة الأزياء سلمى الشيمي التي أثارت الجدل بجلسة تصوير من منطقة الأهرامات بالجيزة.
وكشفت وسائل إعلام عن مصادر أمنية، أن الموديل سلمى الشيمي، ومصورها و4 موظفين إداريين، و4 أفراد أمن من منطقة أثار سقارة، تم ترحيلهم اليوم، للمثول أمام النيابة العامة، للتحقيق معهم في واقعة التصوير في المنطقة الأثرية دون تصريح، والتحقيق مع أفراد الأمن والموظفين بتهمة الإهمال وتقاضي مبلغ 1500 جنية للسماح لهم بالتصوير.
وكانت أجهزة الأمن، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، قد تمكنت من تحديد مكان تواجد المتهمة، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها، كما تم ضبط مصور "الفوتوسيشن"، بعد استهدافه فى منزله بحلوان، واعترفا بأنهما دخلا المنطقة الأثرية بعد دفع مبلغ 1500 جنيه لـ4 أفراد من الأمن و4 موظفين، تم تحديدهم وضبطهم.
وأوضحت التحريات، بعد مراجعة كاميرات المراقبة، أن سلمى الشيمي، دخلت المنطقة الأثرية مرتدية عباءة سوداء اللون، ونظارة شمس لإخفاء ملامحها، وكان بصحبتها شخصين، أحدهما المصور الخاص بها حسام محمد، وقطعوا تذاكر زيارة مناطق أثرية.
ورصدت كاميرات المراقبة سلمى الشيمي، وهي تنزع عباءةها، وشرع المصور فى "الفوتوسيشن"، بالإضافة إلى تسجيل فيديو مدته دقيقتان، وبعد قرابة 4 ساعات، خرج الـ3 من المنطقة الأثرية، وظهرت الموديل، وهى ترتدي نفس العباءة السوداء، والنظارة السوداء، اللتين دخلت بهما، ثم نشرت الصور والفيديو، على الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.







 

إقرأ ايضا

841689_0

عاجل/ السفارة الأمريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

ارشيفية

التنمية المحلية تحذر : فرق مرور لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة

فنانة

فنانة شهيرة تفاجيء متابعيها: من وقت ما لبست الحجاب وأنا بقيت مبخافش وبنام مرتاحة

أخبار متعلقة

16067277561189015

«النيابة والبرلمان».. سلمى الشيمي تثير ضجة بجلسة تصوير جريئة