صاحبة الصور الحميمية مع حسين فهمي تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة

الأحد، 21-01-2024
10:37 ص
خرجت عارضة الأزياء مريم علاء عن صمتها، وعلقت لأول مرة على صورها رفقة الممثل المصري حسين فهمي
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وانتشرت مجموعة صور تظهر حسين فهمي
ومريم علاء داخل صالة ألعاب رياضية وفي أماكن أخرى، وقال البعض إنها الزيجة السابعة لحسين فممي.
ونفى حسين فهمي
في تصريحات سابقة، ما تردد عن زواجه للمرة السابعة من مريم علاء، وقال: "كل ما نشر حول زواجي أخبار كاذبة، لا تمت للحقيقة بصلة".
أما مريم علاء فقالت لبرنامج "ET بالعربي" إن الصور قديمة وانتشرت دون مبرر، معربة عن انزعاجها الشديد من الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية حول زواجها من حسين فهمي
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وأضافت أن "هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، والصور التي جمعتها بالممثل كانت من كواليس تصوير إعلان تليفزيوني"، مبدية استياءها الشديد من رد فعل البعض على منصات التواصل الاجتماعي.