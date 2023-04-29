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شيرين عبد الوهاب ...... شوشو رجعت.ومش هغيب عنكم تاني أبدًا

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السبت، 29-04-2023 12:54 م نسمه عبد الوهاب
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لجمهورها من حفلها في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا، والذي بدأ منذ قليل بحضور جماهيري ضخم.
وقالت شيرين عبد الوهاب، على مسرح حفلها في دبي وسط تفاعل كبير من الجمهور: وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبدًا.

وبدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي منذ قليل، وافتتحت المسرح بـ أغنية كلها غيرانة، وسط تفاعل كبير من الجمهور معربين عن اشتياقهم لها، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في الإمارات العربية المتحدة.

 

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