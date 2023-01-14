شيرين تثير الجدل: بيادة جيش لبنان على دماغي

السبت، 14-01-2023
12:51 م
تطرقت الفنانة
شيرين عبدالوهاب
إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى المطرب اللبناني فضل شاكر
، وأثارت
ضجة واسعة.
وقالت شيرين، خلال
حفلها الذي انطلق مساء الخميس في الكويت: "أرسل سلامي لفضل شاكر
، وزيارته عزيزة
جدًا على قلبي، لكن كمان السلطات وبيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق"،وهو
ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارت شيرين خلال
رحلتها الأخيرة إلى بيروت، بصحبة زوجها حسام حبيب، الفنان فضل شاكر
الملاحق قضائيا
في لبنان، والمختبئ داخل أحد المخيمات الفلسطينية، وعقب الزيارة نشر المطرب اللبناني
مقطع فيديو من الزيارة، وهو ما دفع الصحافة اللبنانية لمهاجمة شيرين بسبب لقائها مع
شخص مطلوب من قِبل الأمن اللبناني.
وجرى استدعاء شيرين
عبدالوهاب من قبل القضاء اللبناني للتحقيق معها وزوجها حسام حبيب، وسؤالهما عن سبب
دخولهما لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ولماذا أخفت عن السلطات اللبنانية أثناء
استخراج تصاريح دخول المخيم أنها ستلتقي بالفنان فضل شاكر
.
وعقب التحقيق،
جرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعدما تبيّن حصولهما على تصريح أمني لدخول مخيم عين الحلوة،
حيث يقيم شاكر.