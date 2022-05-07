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شيخ الأزهر يمنح سيدة صعيدية رحلة حج ومنزل من طابقين لتنازلها عن الثأر

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شيخ الأزهر
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Teads
السبت، 07-05-2022 10:10 ص
أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع "مديرية أمن قنا ومحافظة قنا وعدد من حكماء وعواقل وعمد قنا"، الصلح في قرية الدير الغربي.
وقال أعضاء لجنة المصالحات بالأزهر، إن زوجة فقيد عائلة جوهر الحاجة سهير سيد أبو المجد، قد التقت الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وقت سابق في ساحة الطيب بالأقصر، وطلب منها الصلح وأن قبول الصلح أجره عظيم عند الله، فقبلت بالصلح في مقتل زوجها.
ووجه الإمام الأكبر المختصين بالأزهر بمنحها رحلة حج، ولما عرف بحالة منزلها الآيل للسقوط أمر ببناء بيت جديد لها من طابقين في المكان ذاته وتم بناء المنزل.
وتقوم اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بجهود كبيرة في عقد المصالحات وفض النزاعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة في إطار مؤسسي، مع الاستفادة من خبرات علماء الأزهر وحكماء وعمد المناطق التي تشهد خصومات، للقيام بدور فعال مع الجهات المعنية في نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ونشر القيم والمبادئ التي ترسخ المودة والتآخي والسلام بين الناس.
 

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