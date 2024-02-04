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"شلة دعارة" بقيادة رجل وزوجته بأكتوبر.. ماذا حدث؟

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ارشيفية
الأحد، 04-02-2024 02:33 م


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن 3 سيدات هن "أسماء، ورحمة، وصباح" شكلن عصابة للدعارة والسرقة، في أكتوبر.

وأدلت المتهمة الرئيسية في القضية بأقوالها كالتالي:

س- ما صلتك بالمتهمين في القضية؟

ج: عمرو جوزي، و الباقي صحابي.

س- ما صلتك وعلاقتك بالمجني عليهم؟، وهل من ثمه خلافات فيما بينكم؟

ج: أنا عرفتهم عن طريق شاب معرفش اسموا ايه واتكلمنا.

س- ما مضمون الحوار الذي دار فيما بينكم؟

ج: قالي أنا معايا اثنين صحابي وهاتي بنتان علشان نسهر.

س- هل وافقتي سالف الذكر على ذلك تحديدا؟

ج: أيوه.

س- ما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم؟

ج: اتفقنا إن أنا ورحمة وصباح هنروح ليهم الشقة وهنقعد معاهم ساعة، وبعدها رحمة هتروح تفتح الباب علشان شركائنا يدخلوا ويسرقوا العيال.

س- وما الذي بدر منكما عقب ذلك الاتفاق ؟

ج: أنا كلمت شاب عربي وقولت أنا هجيلك أنا ورحمة وصباح في الفيلا بتاعتكوا.

س- وما الذي حدث عقب وصولكما تحديدا؟

ج: رحت أنا ورحمة وصباح الفيلا عنده ودخلنا وقعدنا معاهم وقعدنا نهزر حتى وصول جوزي.

س- كيف علمتي بوجودهما خارج الفيلا؟

ج: أنا جوزي عمرو كلمني وقالي إنه برة.

س- وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟

ج: أنا خليت رحمة تطلع تفتح الباب وخلتهم دخلوا وأنا والبنات والشباب العرب جرينا برة و عمرو جوزي، ومحمد العرباوي وعبد الكريم دخلوا الفيلا.

س- ما هي كيفيه دخولهم للفيلا تحديدا؟

ج: هما دخلوا عن طريق رحمة وهي اللي فتحت الباب.

س- ما هي الأشياء التي تم الاستيلاء عليها؟

ج: أخدوا الهاتف المحمول والآيفون وساعاتان.

س- ملك من تلك المسروقات؟

ج: هي ملك الشباب العرب.

س- هل من ثمه اتفاق فيما بينكم على ارتكابكم لتلك الواقعة؟

ج: أيوه اتفقنا إننا نسرقهم.

س- هل من ثمه تعدي بدر منكم حيال المجني عليهم ؟

ج: لا.

س- ما الذي حدث بعد ذلك

إحنا جرينا ومشينا وروحنا بيتنا وفضلنا فيه لحد ما الشرطة جت.

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