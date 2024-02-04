"شلة دعارة" بقيادة رجل وزوجته بأكتوبر.. ماذا حدث؟

الأحد، 04-02-2024
02:33 م
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن 3 سيدات هن "أسماء، ورحمة، وصباح" شكلن عصابة للدعارة
والسرقة، في أكتوبر.
وأدلت المتهمة الرئيسية في القضية بأقوالها كالتالي:
س- ما صلتك بالمتهمين في القضية؟
ج: عمرو جوزي، و الباقي صحابي.
س- ما صلتك وعلاقتك بالمجني عليهم؟، وهل من ثمه خلافات فيما بينكم؟
ج: أنا عرفتهم عن طريق شاب معرفش اسموا ايه واتكلمنا.
س- ما مضمون الحوار الذي دار فيما بينكم؟
ج: قالي أنا معايا اثنين صحابي وهاتي بنتان علشان نسهر.
س- هل وافقتي سالف الذكر على ذلك تحديدا؟
ج: أيوه.
س- ما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم؟
ج: اتفقنا إن أنا ورحمة وصباح هنروح ليهم الشقة وهنقعد معاهم ساعة، وبعدها رحمة هتروح تفتح الباب علشان شركائنا يدخلوا ويسرقوا العيال.
س- وما الذي بدر منكما عقب ذلك الاتفاق ؟
ج: أنا كلمت شاب عربي وقولت أنا هجيلك أنا ورحمة وصباح في الفيلا بتاعتكوا.
س- وما الذي حدث عقب وصولكما تحديدا؟
ج: رحت أنا ورحمة وصباح الفيلا عنده ودخلنا وقعدنا معاهم وقعدنا نهزر حتى وصول جوزي.
س- كيف علمتي بوجودهما خارج الفيلا؟
ج: أنا جوزي عمرو كلمني وقالي إنه برة.
س- وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟
ج: أنا خليت رحمة تطلع تفتح الباب وخلتهم دخلوا وأنا والبنات والشباب العرب جرينا برة و عمرو جوزي، ومحمد العرباوي وعبد الكريم دخلوا الفيلا.
س- ما هي كيفيه دخولهم للفيلا تحديدا؟
ج: هما دخلوا عن طريق رحمة وهي اللي فتحت الباب.
س- ما هي الأشياء التي تم الاستيلاء عليها؟
ج: أخدوا الهاتف المحمول والآيفون وساعاتان.
س- ملك من تلك المسروقات؟
ج: هي ملك الشباب العرب.
س- هل من ثمه اتفاق فيما بينكم على ارتكابكم لتلك الواقعة؟
ج: أيوه اتفقنا إننا نسرقهم.
س- هل من ثمه تعدي بدر منكم حيال المجني عليهم ؟
ج: لا.
س- ما الذي حدث بعد ذلك
إحنا جرينا ومشينا وروحنا بيتنا وفضلنا فيه لحد ما الشرطة جت.