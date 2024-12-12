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"شرف أختي".. ينهي حياة زوج عمته بسبب شقيقته في كرداسة بالجيزة

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الخميس، 12-12-2024 10:47 ص

 

تجري النيابة العامة، بشمال الجيزة، الكلية تحقيقات موسعة في قتل سائق لزوج عمته انتقاما منه لمعايرته بأخته بعد هروبها في كرداسة.

 

واشارت التحقيقات الى ان المتهم يدعى "شوقي.ح" 35 عاما، سائق انهى حياة  زوج عمته ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، خفير طعنا بسلاح أبيض، انتقاما منه لتشويه سمعة شقيقته في كرداسة، واعترف بارتكابه للواقعة.

 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.

 

توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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