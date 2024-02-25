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محمد عبدالمنصف: حسام حسن بيخاف ينام لوحده

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محمد عبدالمنصف
الأحد، 25-02-2024 02:43 م نسمه عبد الوهاب
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات نجم الزمالك ومنتخب مصر محمد عبد المنصف عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي أنا ولقاء الخميسي، بسبب سوء تفاهم حدث معه في أحد المعسكرات.
وأضاف : "حسام حسن بيخاف ينام لوحده، وحصلت خناقة مع جهاز منتخب علشان ينام معايا في الأوضة".
وقال عبد المنصف: هاجموني بسبب مصطفي شوبير وأحب أتصور مع محمد الشناوي.
 وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، لجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.
ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف

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