شاهد.. وصلة رقص لـ نبيلة عبيد احتفالًا بالإقامة الذهبية في دبي
نبيلة عبيد
Native
الخميس، 24-06-202111:03 ص
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نبيلة
عبيد وهي تؤدي وصلة رقص على أغنية شعبية للمغني محمود الليثي وللفنانة سعاد حسني احتفالا
بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكتبت نبيلة عبيد، في تعليقها على الموضوع: "شكراً من
القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة
الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على
دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات
العربية حكومة وشعبًا".