مشاعل الشحي تنهار من البكاء بعد التسريب المُخل: «الشباب تقولي شفنا جسمك»
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Native
الثلاثاء، 08-06-202101:19 م
أحدث مقطع فيديو مخل تم نشره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
ضجة كبيرة بعد أن نسبه البعض إلى الفاشينيستا الإماراتية الشهيرة مشاعل الشحي، وهو
ما دفعها للخروج والتعليق، موضحة حقيقة المقطع المخل بالآداب المنسوب إليها، قائلة
إنها ليست هي التي ظهرت في الفيديو، فيما أجهشت بالبكاء.
وأوضحت “الشحي” عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات، أن لديها
حدودًا من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر
لها لا يخصها نهائيًا، بل لفتاة شبيهة لها، لكن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى
الشهرة والحصول على المشاهدات.
وأردفت: “شو الهدف من أنتو تنسبون مقطع محل بالآداب لوحدة، أنا أدري الحين
زوجي بيطلع يزف فيني ويقلي ليش طلعتي تكلمتي”.
ولفتت: “تعبت أدخل سناب أدخل تيك توك إنستجرام كل مكان كله يزفون ويقولون
هذي ما تشرفنا يعني الواحد يتعب أنا يوم أشوف قذارة الشباب عندي اللي يقولون شفنا
جسمك ومدري شنو قذارة لأبعد الحدود”.
وتابعت: “لو كنت أنا اللي بالفيديو عادي يوقفوني يأدبوني استاهل إذا مسوية
الفيديو، بقعد أكلم فلان وعلان وأقول مو أنا خلاص لمتى؟”.