فنانة كويتية عن فيديو أثار الجدل مع محمد رمضان: بعمل اللي عاوزاه

الخميس، 03-02-2022
02:05 م
في اول تعليق لها على الفيديو الذي أثار الجدل والهجوم عليها بسبب رقصها
المثير مع الفنان محمد رمضان
، قالت الفنانة الكويتية، شوق الهادي
، أنها ليس لديها
تبرير لما فعلته لأنها تحب أن تفعل ما تريد.
وقالت تعليقا على اللقطات المصورة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان
، في أحد
المناسبات، خلال لقاء الثنائي في دبي: "لو كان في رد أو تبرير كنت قولته من
وقتها"، مؤكدة: "أنا شخص بعمل اللي بحبه، واللي عاوزاه".
وعقبت شوق الهادي
بأنها لم ترَ أي شيء خطأ في تلك الصورة، لكن كل شخص يفعل
ما يريد ويفكر كما يرغب، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نيات كل شخص، ومن هنا فكل إنسان
رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.