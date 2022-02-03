السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

فنانة كويتية عن فيديو أثار الجدل مع محمد رمضان: بعمل اللي عاوزاه

61fba88f4236041f191b8eb6
رمضان
Native
Teads
الخميس، 03-02-2022 02:05 م

في اول تعليق لها على الفيديو الذي أثار الجدل والهجوم عليها بسبب رقصها المثير مع الفنان محمد رمضان، قالت الفنانة الكويتية، شوق الهادي، أنها ليس لديها تبرير لما فعلته لأنها تحب أن تفعل ما تريد.
وقالت تعليقا على اللقطات المصورة التي جمعتها بالفنان محمد رمضان، في أحد المناسبات، خلال لقاء الثنائي في دبي: "لو كان في رد أو تبرير كنت قولته من وقتها"، مؤكدة: "أنا شخص بعمل اللي بحبه، واللي عاوزاه".
وعقبت شوق الهادي بأنها لم ترَ أي شيء خطأ في تلك الصورة، لكن كل شخص يفعل ما يريد ويفكر كما يرغب، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نيات كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.
 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

أخبار متعلقة

8-7-645x360

هند البلوشي تبكي على الهواء بعد سؤال عن شقيقتها

346254654-f2-768x435

شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان.. والأخير يرد

09999-645x505

جواهر بعد إصابتها بالسرطان: الكيماوي يذيب كل شئ في جسدي