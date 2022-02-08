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حكم نهائي في قضية الفيديو المخل لفنانة كويتية شهيرة

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هيا الشعيبي
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الثلاثاء، 08-02-2022 01:03 م

أصدرت محكمة كويتية قرارها النهائي بشأن الفنانة الشهيرة هيا الشعيبي، على خلفية نشر فيديو خادش للحياء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أكثر من عام.
وأصدرت المحكمة الكويتية قرارها النهائي بخصوص الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، وأيدت الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة.
وكانت قد عبرت هيا الشعيبي عن غضبها بعد أن رفعت زميلتها الممثلة إلهام الفضالة دعوى قضائية ضدها، وقالت إنها نادمة على صداقتهما، في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة: "اللي كانت صديقة عمري رفعت علي قضية واستدعوني، يا جماعة الخير يلي بيته من زجاج لا يحذف الناس من صخر".
وتابعت: "انا ما اعرف ويش أقول، بس حسافة على العشرة، حسافة على التضحيات، حسافة على كل يلي سويته.. يعني ما أدري شو أقول، بس يعني الكلام جاي بس نقول ان شاء الله"
وختمت هيا الشعيبي مشيرة الى أنها لا تشعر بالصدمة لما فعلته بها الفضالة، خصوصاً بعد الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة.
 

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