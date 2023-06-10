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بسبب نقص الريال السعودي.. 3 عملات عربية متاحة أمام الحجاج

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الحجاج
السبت، 10-06-2023 07:53 ص نسمه عبد الوهاب
قال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، إنه يوجد نقص واضح في الريال السعودي في مصر بسبب قلة الموارد، وهذا الوقت ليس وقت عودة المواطنين من المملكة العربية السعودية، وبالتالي يوجد نقص في الحصول على الريال السعودي، ولكن يمكن للمواطن المصري الذي يرغب في الحج استبدال الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي أوالريال القطري، أو الدينار الكويتي

وأضاف "الحريري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن استبدال الجنيه المصري بأي عملة عربية، تساعده..

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