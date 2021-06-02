شاهد.. منع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من دخول القلعة.. والسياحة توضح

الأربعاء، 02-06-2021
03:02 م
ظهر رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور
، في مقطع فيديو يوضح فيه عدم
السماح له بالدخول إلى قلعة محمد علي باشا في مصر
.
وقال الحبتور على صفحته الرسمية بتويتر: “في القاهرة حاولنا اليوم الدخول
إلى قلعة محمد علي باشا، ولكن للأسف لم نستطع ذلك بسبب كمّ الأسئلة والتعقيدات
التي وضعت أمام دخولنا. أرجو ان يتم تعديل نظام الدخول الموجود حالياً لتكون تجربة
الزائر مريحة تترك انطباع جيد لديه. وانا انقل هذه الملاحظة حباً بمصر
وحرصاً على
مصلحتها”.
وأضاف الحبتور في مقطع الفيديو: “أتمنى من المحافظ إن كان هو المسؤول عن
هذا الشيء أن يتدخل في هذا الشيء، معقول أنهم لا يسمحوا لنا أن ندخل؟ حبيت أقول
هذا من حبي لكم ولمصر
..”
من جهتها ردت وزارة السياحة والآثار، على مقطع الفيديو بتغريدة على حسابها
الرسمي قالت فيها: “شرفنا بزيارة اليوم ونأسف لأي سوء تفاهم نتيجة اعمال الترميم
في القصر سندعو سيادتك قريبا للزيارة بعد انتهاء الاعمال. تحية خاصة من مصر
”.