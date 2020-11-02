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شاهد.. ماذا فعل وزير الداخلية مع رجل المرور؟

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شاهد.. ماذا فعل وزير الداخلية مع رجل المرور؟
 
الإثنين، 02-11-2020 05:00 م

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة.. تقديراً لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.

وأكد الوزير على التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.


 

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