الخميس 27 مارس 2025
توقيت مصر 20:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع

أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب

لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

شاهد.. لحظة تحرير السفارة المصرية في الخرطوم من ميليشيا الدعم السريع

images
ا
الإثنين، 24-03-2025 12:45 م

 

أعلن أفراد تابعين للجيش السوداني، استعادة السيطرة على مبنى السفارة المصرية بالخرطوم.

وفي مقطع فيديو، وجّه الجنود السودانيون الشكر لمصر قائلين: "مصر يا أخت بلادي يا شقيقة.. الجيش السوداني رجع لكم السفارة من الدعم السريع.. إحنا مبسوطين أوي".

وأضاف الجنود: "نقول لأهلنا في مصر.. نشكر دور مصر والله ما قصرتم واستقبلتونا خير استقبال، إن شاء الله مصر والسودان بلد واحد".

وخلال الفيديو، ظهر ضابط سوداني وهو يرفع شعار الجمهورية المصرية "النسر"، قائلا: "ده شعار الأخوة المصريين.. اشتقنا لكم ولم تقصروا مع الشعب السوداني في محنته".

وفي مارس 2024، تداولت وسائل إعلام، صورا لأعمال تخريب لحقت بالسفارة المصرية.

لكن وزارة الخارجية المصرية، أكدت أن تلك الصور غير حقيقية وتعود إلى شهور سابقة في أثناء المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم.

إقرأ ايضا

150605063818221~femme_coma

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

196-131253-substitute-dancer-series-sh-sh-reveals-2

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

230

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض