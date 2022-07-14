شاهد لحظة انتشال «أتوبيس حفظة القرآن» من ترعة السلام ومصرع وإصابة 15 طفلًا

الخميس، 14-07-2022
09:31 ص
شهدت محافظة الدقهلية وبالتحديد طريق ترعة السلام، حادثا
مروّعا، أمس الأربعاء، بسقوط ميني باص تابع لإحدى الشركات كان يحمل أطفالا من حفظة
القرآن، الأمر الذي أدى إلى وفاة البعض وإصابة الآخرين.
وفقا للإخطار الذي ورد للأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية،
سقط أتوبيس "ميني باص" محمل بالأطفال من حفظة القرآن
الكريم، أثناء عودتهم
من رحلة إلى مدينة رأس البر، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، ما أدى
إلى انقلابه وسقوطه في ترعة السلام بين محافظتي دمياط والدقهلية.
انتقل على الفور، ضباط شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري
وتم الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، كما تحركت
قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين وانتشال جثث الركاب والمصابين.
ووفقا للتحريات الأولية وشهادات شهود العيان، فإن ضحايا اتوبيس
ترعة السلام غرقوا وهم يحتضنون المصاحف الخاصة بهم، وجميعهم يقيمون في «عزبة ليسا»،
التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
أسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال، وإصابة 11 آخرون نتيجة سقوط
"المينى باص"، وجاءت أسماء الوفيات كالآتي: «حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، وجرى
نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الجمالية المركزي، بالإضافة إلى كل من «محمد إبراهيم جمال»،
4 سنوات، و«شيماء عبدالناصر الجمال»، و«تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، فيما كان يحمل
الميني باص 30 طفلاً وطفلة.
وتم نقل المصابين فى حادث ترعة السلام إلى مستشفيات الجمالية
والمنزلة ودمياط المركزى لتلقى العلاج، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتعاون مع
أهالى المنطقة برفع السيارة، واستخراجها من المياه.
وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الشريف،
بتعازيه إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، موجها قياداتَ الأزهر
باتخاذ الإجراءات اللازمة
لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، مع توفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين
منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات
جامعة الأزهر
.
كما كلَّف شيخ الأزهر
، وفدًا أزهريًّا رفيع المستوى بتقديم
واجب العزاء لأسر الأطفال الضحايا والاطمئنان على المصابين.