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شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

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المحكمة
الإثنين، 14-08-2023 09:59 ص


وثق مقطع فيديو لحظة النطق بالحكم على معلم بالسجن 7 سنوات، بتهمة قتل طالبة داخل مدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط.
وكانت الأجهزة الأمنية في أسيوط ألقت القبض على المعلم بتهمة التسبب في مقتل طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بعدما تعدى عليها بالضرب داخل الفصل.
وحاول المعلم وبعض زملائه إنعاش الطالبة وإسعافها، ولكن دون جدوى، وتم نقلها عقب ذلك إلى المستشفى وبعد توقيع الكشف الطبي عليها أخبرهم الأطباء بأنها توفيت.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي قررت معاقبته بالسجن 7 سنوات.

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