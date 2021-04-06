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شاهد.. كلب يسرق ميكروفون مراسلة ويهرب به على الهواء مباشرة

ناديجدا سيريزكينا
ناديجدا سيريزكينا
 
الثلاثاء، 06-04-2021 01:46 م فتحي مجدي
تعرضت مراسلة تليفزيونية لموقف لاتحسد عليه أثناء بث مباشر على الهواء، عندما تفاجأت بكلب ينتزع الميكرفون من يديها ويهرب به.

كانت المراسلة ناديجدا سيريزكينا من قناة "مير24" تعلق على أحوال الطقس في موسكو على مدار 24 ساعة، عندما ظهر الكلب بشكل مفاجئ قبل أن يسرق الميكروفون من يديها.

ويظهر مقطع فيديو، الواقعة المضحكة التي حدثت يوم الجمعة (2 أبريل) المراسلة، وهي تتحدث إلى المذيعة في الاستوديو بينما ينقض عليها الكلب ويسرق ميكروفونها أمام الكاميرا.

وحاولت المراسلة استعادة الميكرفوون من الكلب، حيث شوهدت وهي تطارده، بينما قالت مذيعة الأخبار إلينا داشكيفا للمشاهدين: "يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلتنا.

سنحاول التواصل معها للحظات". ولحسن الحظ، تمكنت المراسلة من استعادة الميكروفون.

وأثناء عودتها على الهواء، قالت لإيلينا: "لم يصب أحد، لكن الميكروفون أخذ قضمة أو اثنتين. لم يكن من الواضح من أين جاء الكلب أو إلى أين يتجه".

وأعجب المشاهدون باحترافية المراسلة في التعامل مع الموقف غير المتوقع.

https://www.dailystar.co.uk/tv/golden-retriever-steals-reporters-microphone-23859598
 

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