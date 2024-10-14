شاهد.. عمر كمال: تعبت نفسياً..حد من الأزهر يقولي هي فلوسي حرام؟





علق مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، على الانتقادات المتكررة التي يتلقاها بخصوص أعمال الخير التي يقوم بها بسبب مصدر أمواله، التي يعتبرها البعض حرام.

وقال كمال في فيديو نشره عبر صفحته على تطبيق "التيك توك": أنا علاقتي بربنا كويسة أظن ذلك، لكن تعبت نفسيًا من كلام الناس، وبطلب من أي شيخ من الأزهر يرد عليا ويريحني، يقال الله طيب لا يقبل إلا طيب؟ أنا بعمل إيه غلط بغني في فرح وبفرح الناس أو في عيد ميلاد أو في حفلة تخرج".

وتابع "كمال": أنا بعمل الخير من غير ما أظهره للناس سواء سقف بيت أو عمليات أو إيجار، بعمل اللي بقدر عليه، ومع ذلك تعبت من الانتقادات.

وأردف "كمال": أنا شايل مسؤولية 50 أو 60 فرد، بين فرقتي والناس اللي شغاله معايا وأهلي والسواق.

وواصل "كمال": اللي بيقول إن فلوسي حرام، أنا بستخدم الفلوس دي في مساعدة الخير، إنتم عملتم إيه؟ لما حد يحتاج يغسل كلى مرتين أو تلاتة في الشهر، واللي عايز طرف صناعي، أنت عملت له إيه أنا عملت له.