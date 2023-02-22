شاهد.. صفع مطربة سودانية شهيرة خلال غنائها في حفل على المسرح





تصدرت المطربة السودانية تغريد العشرة، قوائم تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب تعرضها للصفع بالكف، خلال تقديمها فقرتها الغنائية في حفل لها بالسودان.

تغريد، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها عقب الواقعة، وكتبت،:"سلام عليكم يا حلوين وان شاء الله دايماً بخير،، أحب اطمنكم واطمئن أي شخص حاول يتصل علي ويعرف أخباري والحصل علي بعد الحادثة المؤسفة اللي أغلبكم ممكن شافوها عبر الميديا أنا كويسه وبألف خير وما فيني إلا العافية وإن شاء الله القانون بجيب لي حقي"

وتابعت،:" وبشكر كل الإخوة والأخوات الفنانين، الفنانات، إعلاميين وإعلاميات، المتابعين والمتابعات، الأصدقاء والصديقات، وأي شخص أعرفه وما يعرفه سأل وتضامن معاي شكراً ليكم كتير وما نجيكم في الشين إن شاء الله "

تغريد، فوجئت بشاب وقف بجوارها على المسرح، خلال تقديم فقرتها الغنائية، وقام بصفعها بــ"الكف"، بدون أي مقدمات ما أجبر الفنانة على إيقاف الحفل للرد على المعتدي رفقة بعض مرافقتها.

