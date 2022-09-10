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شاهد.. شيرين وابنتها في رسالة مفاجئة لـ حسام حبيب

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شيرين
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السبت، 10-09-2022 10:21 ص


ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رفقة ابنتها في مقطع فيديو نُشر عبر موقع "تيك توك"، وجهت فيه رسالة غير مباشرة لطليقها الفنان حسام حبيب من خلال أغنية سميرة سعيد.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تغني وترقص على أنغام أغنية الفنانة سميرة سعيد "أديني سيبته وشوفت أهو محصلش حاجة".

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، تعاقدت على تقديم أول حفل غنائي جماهيري لها في مصر، عقب تصاعد النزاع بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب، تعاقدت على تقديم الحفل يوم السبت 8 أكتوبر المقبل، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و1000، و1500، و2000 جنيه.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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