شاهد.. سلطات الاحتلال تمنع عشرات اليهود من الهروب إلى إيران
يهود
Native
السبت، 16-10-202110:48 ص
أعلنت السلطات الإسرائيلية إحباط محاولة عشرات العائلات اليهودية،
التي تنتمي لجماعة دينية متشددة، الهرب إلى إيران، وذلك في مطار غواتيمالا.
وحسب موقع Ynet الإسرائيلي، كانت هناك مخاوف من أن المئات من أعضاء
الجماعة المتمركزين أساسا في غواتيمالا، ربما يحاولون الانتقال إلى إيران بعد رصد وجود
عشرات العائلات في مطار غواتيمالا، في طريقهم إلى محافظة كردستان التي تقع على حدود
إيران.
وذكر التقرير أن أقارب أعضاء في الطائفة اتصلوا بوزارة الخارجية
ووزارة العدل الإسرائيليتين وطلبوا منهما الاتصال على وجه السرعة بنظرائهم الغواتيماليين
لمنع العائلات من المغادرة.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن ” أن أعضاء جماعة “القلب
الطاهر- Lev Tahor” التي تعرف عن نفسها بأنها المناهضة
للصهيونية تقدمت بطلب لجوء سياسي في إيران في عام 2018.
وتابعت: أظهرت الوثائق المقدمة في محكمة فدرالية أمريكية
في عام 2019 أن قادة الطائفة الحسيدية طلبوا من إيران اللجوء إليها وأقسموا الولاء
للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي”.
وأضافت: يخشى أقارب هذه العائلات أن تستغل إيران قدومهم إليها
فتعتبرهم رهائن تطالب لقاءهم بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرين
إلى أن “هناك يهودا يعيشون في إيران ولا يرون حاجة في الهجرة لإسرائيل.