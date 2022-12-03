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شاهد.. رهف القحطاني تفاجئ الجميع وتظهر مذيعة في نادي الإبل

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رهف القحطاني
Native
Teads
السبت، 03-12-2022 11:08 ص

فاجأت مشهورة سناب شات السعودية " رهف القحطاني" المشهورة بـ" وذ نكهة "، متابعيها وظهرت مذيعة في نادي الإبل.

وقالت خلال مقطع فيديو :" هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول. "
ورهف القحطاني ستكون مذيعة رسمية في برنامج "مجلس الصياهد التلفزيوني"في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،والذي يعرض على القناة السعودية الرياضية،ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًا من مقر المهرجان.
شاهد الفيديو بالضغط هنا
 

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