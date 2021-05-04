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شاهد.. تامر أمين: سيدة مرموقة تحرشت بي جنسيًا

تامر أمين
تامر أمين
Native
الثلاثاء، 04-05-2021 03:34 م محمد فضل
قال الإعلامي تامر أمين، أنه تعرض للتحرش الجنسي من امرأة "مرموقة" خلال تواجده خارج مصر.

وأضاف تامر أمين في الجزء الثاني من لقائه في برنامج «ورا الشمس» ، أن الأمر لم يكن «معاكسة» عادية بل تحرش، ولن يستطيع تفسير أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن رد فعله كان الرفض والاستنكار قائلًا: «هربت»، مشددًا على أن التحرش جريمة سواء كان مرتكبها رجلًا أم امرأة.

وكشف تامر أمين عن قرب عودته للظهور على الشاشات، قائلًا أنه لا عائق أمامه بعد إلغاء قرار إيقافه، لافتًا إلى أنه يعود إلى برنامجه عبر قناة “النهار” بعد إجازة عيد الفطر، بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، ببراءته من تهمة سب وقذف وإهانة الشعب المصري، بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.
 

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