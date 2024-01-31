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شاهد انهيار ريهام سعيد بعد ظهور دكتور التجميل ووصفها بالعجوزة ورد سجون

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ريهام سعيد
الأربعاء، 31-01-2024 12:56 م

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديد، ردت خلاله على تصريحات طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بشأن عدم دفعها تكلفة العملية بالكامل، وأن نتيجة العملية كانت جيدة.

وقالت خلال الفيديو:" ابني بينظر لي وهو نايم في الليل، ويقولي ( مامي ليه عنيكي بقت مخيفة).. أقول له أيه.. أقول له :" الدكتور بيقول أن أنا رد سجون وعندي 52 عاما، ورحت له وأنا عجوزة"
وتابعت:" أقول له أن الدكتور بيقول علي 15 ألف دولار مدفعتهمش فقرر يشوهني، عشان عملي عملية على قد فلوسي"، وأردفت:" تحب أقول له كدا؟".
وأضافت:"حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري لك يارب، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين".
ووجهت حديثها للطبيب قائلة:" أنا مش هطلع أتكلم تاني، لو مهما قلت، لو مواقع الدنيا كلها، أي حد ينصرك منه لله".
واختتمت قائلة:"القضاء المصري اللي هيجيب لي حقي، وأنا واثقة ثقة عمياء في ربنا ثم في القضاء المصري، وبينا القانون".

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