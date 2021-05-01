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شاهد.. انقسامات عنيفة بسبب تصريحات ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
السبت، 01-05-2021
12:46 م
المصريون
يتتبع المقطع ردود الفعل المتوقعة حال أقدمت المملكة العربية السعودية على حذف أحاديث الآحاد من السنة النبوية المطهرة والتي تشكل جزءا ليس بالقليل من صحيحي البخاري ومسلم.
شاهد الفيديو:
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ولى العهد السعودى
جدل
الأمير محمد بن سلمان
حديث الاحاد
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