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شاهد.. انقسامات عنيفة بسبب تصريحات ولي العهد السعودي

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ولي العهد السعودي
 
السبت، 01-05-2021 12:46 م المصريون

يتتبع المقطع ردود الفعل المتوقعة حال أقدمت المملكة العربية السعودية على حذف أحاديث الآحاد من السنة النبوية المطهرة والتي تشكل جزءا ليس بالقليل من صحيحي البخاري ومسلم.
شاهد الفيديو:
 

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